Regenbui zet straten in Meise opnieuw blank, gemeentelijk rampenplan afgekondigd

In Meise is het gemeentelijke rampenplan van kracht. In een mum van tijd stonden na een hevige regenbui straten blank en baande het water zich een weg richting woningen. Volgens de gemeente konden de velden het water niet meer slikken omdat ze volledig verzadigd zijn door de regenval van de voorbije weken.

Rond 14 gaan de hemelsluizen open boven Meise. Door de neerslag en waterellende van de voorbije weken kan de grond het water amper opnemen. In een mum van tijd stroomt met een enorme kracht naar de lager gelegen straten en huizen."Het enige wat we konden doen is dingen iets hoger zetten en redden wat er te redden valt", zegt buurtbewoner Kurt Galle. "We zijn gewoon gepakt op snelheid Het was al nipt om de auto van de oprit weg te rijden voor je doorhad dat het zo hoog stond."

Ook rondom het Heimbeekveld staan opnieuw enkele straten blank. De plek kwam de voorbije dagen in het nieuws omdat burgemeester Van den Brande er een gepland bouwproject met meer dan 100 sociale woningen in een risicovol gebied geschrapt heeft. Inwoners proberen wanhopig zelf rioolputjes te openen of te ontstoppen. Ze wachten op zandzakjes, maar die komen op veel plekken te laat.

"Dit is nóg erger dan de wateroverlast van de voorbije weken. Je bent onmachtig in die situatie. Hopelijk is dit het signaal om niet te wachten tot het bouwverlof gedaan is om de riolen te kuisen, maar onmiddellijk actie te ondernemen om de volgende regenbui op te kunnen vangen", zegt Galle.

Op de zwaarst getroffen plekken staan mensen tot kniehoogte in het water. Eenmaal het het water weggetrokken is, blijft een spoor van modder en smurrie achter. De gemeente heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd om alle straten waar problemen zijn in kaart te brengen, de hulpverlening te coördineren en de verdeling van zandzakjes op te starten. "Het is een ramp", zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande. "Rond 14 uur begon het te regenen, een uur later stroomde het water de huizen al binnen. De velden zijn nog verzadigd van de regenval van de voorbije weken."