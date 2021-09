Regio rond Zoniënwoud wordt verder versterkt

De Vlaamse Regering keurde de verlenging van het project Horizon+ goed. Via dit project werken de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren en het Agentschap voor Natuur en Bos verder aan het versterken van de regio rondom het Zoniënwoud en de valleien van de Dijle, Laan, Ijse en Voer.

Horizon+ versterkt de natuur in het Zoniënwoud, maar ook de verbinding tussen het woud, de handelskernen van omliggende gemeenten en de toeristische en recreatieve ontsluiting van de regio staan op het programma. Eén van de vele projecten is het inzetten van tuinrangers. Door een natuurvriendelijke inrichting van het grote aantal tuinen in de regio kan de biodiversiteit er sterk verbeterd worden. De samenwerking tussen de partners wordt met drie jaar verlengd. Ze krijgen daarvoor van Vlaanderen 300.000 euro.

“Via het project Horizon+ gaan we, in samenwerking met de gemeenten, verder de samenhang tussen het Zoniënwoud en haar valleien versterken”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijk planning. “Dit doen we de door met langetermijnoplossingen de valleigebieden te beschermen en te ontharden en een aantal natuurverbindingen te versterken.”