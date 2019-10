Renovatie Home Van Gysel sleept al drie jaar aan

Het Sociaal Renovatieproject 'Home Van Gysel' in Meise sleept al drie jaar aan en zal de gemeente opzadelen met extra kosten, dat zeggen raadsleden Pol Aerts en Roger Heyvaert van LB+. Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) zegt dat er nu wel schot komt in de zaak.

Gemeenteraadsleden Pol Aerts en Roger Heyvaert hekelen op de gemeenteraad namens de 'LB+'-fractie het aanslepen van het project 'Home Van Gysel' in de Krogstraat. Dat is een home voor zelfredzame (er is bijvoorbeeld geen lift) sociale huurders die niet direct terecht kunnen op de (sociale) woonmarkt bij spelers zoals Providentia.

"De offerte van de aannemer die de werken zou uitvoeren, werd ingetrokken omdat er geen beslissing kwam over de toewijzing. De geldigheidsduur van 120 dagen werd zo overschreden", zegt Pol Aerts. "Het hele project is daarom terug naar af. Intussen zijn de bewoners geherlokaliseerd naar tijdelijke alternatieve opvang van het OCMW Meise. Maar er is dus nog geen steen verzet. Ik vrees ook dat de eindfactuur veel hoger -tot zelfs het dubbele- kan liggen dan de zowat 1 miljoen euro die oorspronkelijk voor het project is geraamd."

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) bevestigt dat de eerste aannemer de offerte niet handhaafde. "Er moest dus opnieuw een aannemer worden gezocht", aldus de burgemeester. "Nu zitten we in de fase dat we onder andere voor de loodgieterij aannemers zoeken. Maar ook voor de andere werken zijn prijzen gevraagd. We hopen begin volgend jaar met de werken te kunnen starten." Over de nieuwe mogelijk hogere kostprijs van het totale project, is nog niets bekend.