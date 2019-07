Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop overwoekeren Vilvoordse oevers

Ze zijn mooi om naar te kijken, maar schadelijk voor mens en andere planten. Aan de bedrijvenzone Cargovil in Vilvoorde palmt de reuzenberenklauw de oevers van de Zenne in, in het stadscentrum is er dan weer een invasie van de Japanse duizendknoop. “Vooral de reuzenberenklauw is gevaarlijk voor de mens”, zegt Koen Es van Plantentuin Meise.