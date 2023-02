Roosdaalse vrijwilligers helpen padden veilig over te steken

In Roosdaal wordt gewerkt aan een veilige paddentrek. Vrijwilligers van Natuurpunt plaatsten dit weekend schermen over aan afstand van 300 meter langs de Schilder Evenepoelstraat in Strijtem. In deze periode van het jaar worden inheemse amfibieën wakker nu hun winterslaap. Daarbij zoeken ze water om zich voort te planten en moeten ze vaak druk verkeer op verharde wegen trotseren.

Een paddenafsluiting naast de weg vormt een kunstmatige barrière voor de dieren. Daarbij worden emmers ingegraven die de amfibieën opvangen wanneer ze de weg willen oversteken. Vrijwilligers controleren de emmers dagelijks en zetten de opgevangen dieren veilig over de weg. In Roosdaal worden ze zo in de poel in de Heidestraat vrijgelaten, zodat ze vanaf daar hun weg veilig kunnen voortzetten. Op sommige avonden vangen de vrijwilligers zo honderd dieren.

De paddentrek duurt een viertal weken. Het gevolg ervan zie je in de zomermaanden: honderden kleine padjes komen dan uit het water. Dit fenomeen is erg opvallend en wordt de paddenregen genoemd.

In heel Vlaanderen worden er op zo’n tweehonderd locaties veilige overzetplekken voor padden voorzien. In Strijtem in Roosdaal werden er vorig jaar 818 amfibieën overgezet. Het ging daarbij om gewone padden, bruine en groene kikkers, alpenwatersalamanders, vinpootsalamanders en kleine watersalamanders.

De vrijwilligers van Natuurpunt in Roosdaal zijn altijd op zoek naar helpende handen. Je bereikt hen via paddenoverzet.roosdaal@gmail.com. Op paddenoverzet.be vind je een overzicht van alle acties.