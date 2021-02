Ruusbroecschool weer open, kleuterschool Heilig Hart blijft dicht

Basisschool Jan Ruusbroec in Sint-Pieters-Leeuw kan morgen de deuren openen. Na een corona-uitbraak zijn vrijdag in het totaal 244 leerlingen en leerkrachten getest op het virus. 24 van hen testten positief en moeten in quarantaine blijven. In Halle moeten de kleuters van het Heilig Hart aan de Halleweg minstens tot en met woensdag thuis blijven. Ook zij werden getest op het coronavirus, maar nog niet alle resultaten zijn gekend. Daarom besliste de school nog niet open te gaan.

In de Jan Ruusbroecschool in Sint-Pieters-Leeuw werd de voorbije week aan de alarmbel getrokken nadat bleek dat vier leerlingen en zeven personeelsleden van de school een positieve coronatest aflegden. In overleg werd beslist dat de hele school, en ook de deelnemers en begeleiders van taalkamp Babbelkous, getest moesten worden op Covid-19. 24 personen legden een positieve test af, onder hen twee personeelsleden. Bij 23 van de 24 tests bleek het te gaan om de Britse variant.

Afstandsonderwijs voor sommige klassen

Wie positief testte, moet in quarantaine blijven. Wie negatief testte, mag morgen naar school. Al zijn er een paar uitzonderingen. Door een te hoog aantal besmette leerkrachten blijven de derde kleuterklas B en het vierde leerjaar nog de hele week gesloten. Het eerste leerjaar A en B én het zesde leerjaar sluiten voorlopig tot en met woensdag. De school probeert afstandsonderwijs te voorzien.

In Halle is er nog geen volledige duidelijkheid na de testing van de kleuters van de Heilig Hart-school. In samenspraak met alle betrokkenen, is beslist het zekere voor het onzekere te nemen en de school dicht te houden tot en met woensdag. Kleuters die een negatief testresultaat krijgen, mogen dan vanaf donderdag weer naar school.