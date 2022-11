Over de koper van de Sabena-reclamelatters is nog niets bekend. “We zijn heel blij met deze mooie opbrengst van 35.000 euro, uiteraard in de eerste plaats voor de schuldeisers”, zegt deskundige Peter Petermans van veilinghuis Troostwijk in een eerste reactie.

Voor de bijzondere vergadertafel van de raad van bestuur, waarin een S van Sabena was verwerkt, werd 2.510 euro neergeteld. Een pilotenkostuum en een stewardessuniform leverden 1.850 euro op. Een dubbele vliegtuigpassagierszetel was goed voor 1.650 euro. Het allerduurste stuk was een entresolvloer, een tussenvloer om een magazijn te vergroten. Die ging voor 19.690 euro weg.

De opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden om schulden van Sabena af te betalen. Er komt overigens nog een tweede veiling – onder meer met vliegtuigmaquettes – die eerstdaags online komt.