Sacoor wint 400 meter Memorial Van Damme

Jonathan Sacoor heeft andermaal zijn kunnen getoond. Tijdens de Diamond League-meeting in Brussel - beter bekend als de Memorial Van Damme - won Sacoor de 400 meter. Het deelnemersveld mocht dan wel niet het sterkste zijn, Sacoor heeft in het Koning Boudewijnstadion bewezen dat hij uit heel goed hout is gesneden. Hij deelde de race goed in en liep zij aan zij met Kevin Borlée richting de eindmeet. Met een ultieme jump won Sacoor voor zijn collega-Belgian Tornado.

Another 18-year-old shows his promise. Belgian starlet Jonathan Sacoor defeats Kevin Borlee on the 400m! #AGMemorialVanDamme pic.twitter.com/SFe3aR7VA3 — Memorial Van Damme (@MVDbrussels) August 31, 2018