Schakelzorgcentrum in Vilvoorde klaar voor gebruik

Het schakelzorgcentrum in het gewezen Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde is na een tweetal weken werk klaar voor gebruik. Het zal worden geopend van zodra de Vlaamse regering beslist dat dit nodig is omdat de opvangcapaciteit voor coronapatiënten in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde en het UZ Brussel niet meer voldoende is. Er is plaats voor circa 55 patiënten.

In opdracht van gouverneur Lodewijk De Witte werken de eerstelijnsregio's BraViO, Grimbergen (met uitzondering van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos) en Druivenstreek samen om te voorzien in extra opvangcapaciteit indien nodig. Dit gebied omvat in totaal 14 gemeenten en circa 300.000 inwoners. Naast het Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde is er ook nog een kleiner opvangcentrum gepland in een woonzorgcentrum in Overijse. Hier zullen een 25-tal patiënten terechtkunnen. Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) vermoedt dat de Vlaamse regering hier niet-COVID-19-patiënten zal onderbrengen.

Het Van Helmontziekenhuis staat al jaren leeg en werd tot dusver enkel nog gebruikt voor oefeningen van de brandweer. Om dit pand om te bouwen tot een noodziekenhuis kon de stad Vilvoorde en haar partners niet alleen rekenen op een grote inzet van eigen medewerkers, maar ook van initiatieven en giften van organisaties, bedrijven en burgers om het nodige materiaal in recordtempo bij elkaar te krijgen. Inmiddels werd ook het noodzakelijke eHealth-certificaat verkregen en de aanmelding in orde gebracht bij de federale en Vlaamse regering. Burgemeester Hans Bonte: “We zitten ook in onze regio met een toenemende belasting en veel schrijnende situaties. Het is onze plicht om als overheden de handen in elkaar te slaan. Drie regio’s, 14 besturen, tientallen en tientallen mensen,... de motivatie komt vooral door de grote bewondering voor diegenen die zorg verstrekken in enorm moeilijke omstandigheden. Ook al is dit SZC een waar huzarenstuk, het blijft klein bier vergeleken met wat verpleegkundigen, dokters en zorgkundigen elke dag presteren.”