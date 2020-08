Scholen bereiden zich voor op 1 september

Volgende week trekt het nieuwe schooljaar zich op gang. De eerste lesdag zal er door het coronavirus anders dan anders uitzien. Voor heel wat scholen is het bovendien de eerste keer in bijna zes maanden dat de schoolpoorten terug openzwaaien. RINGtv ging een kijkje nemen in het Regina Caelilyceum in Dilbeek.

In het Regina Caelilyceum zijn de voorbereidingen al een tijdje aan de gang. Zo werd een heel circulatieplan uitgetekend en worden overal de bijhorende de pijltjes geplakt. Opvallend, in de klassen staan de schoolbanken niet meer op anderhalve meter afstand. “Leerlingen en leekrachten moeten een mondmasker dragen in de klas”, zegt algemeen directeur Hugo De Wulf. “Daarnaast wordt er gehamerd op de handhygiëne en worden de klassen de hele dag door verlucht. Dat is meer dan de Vlaamse richtlijn vraagt, maar echt wel nodig.”

Op 1 september mogen alle leerlingen opnieuw naar school. Maar als het aantal besmettingen stijgt, is de kans groot dat code geel al snel code oranje wordt. Leerlingen van de tweede en derde graad moeten dan de ene week naar school, de andere week krijgen ze online les. In het Regina Caelilyceum zijn ze daarop voorbereid. "We kunnen snel schakelen. Onze banken hebben nog rode en groene stickers. Die tonen waar leerlingen mogen zitten en waar niet. Dus we kunnen vrij snel omschakelen naar die halve setting", aldus De Wulf.

En wat dan als er een leerling besmet raakt? “Dan wordt onmiddellijk het CLB ingeschakeld. Die start dan de contacttracing op. Op basis van die oefening wordt gekeken of heel de klas in quarantaine moet of alleen maar de leerling met het gezin of met enkele directe vrienden. Maar het is zeker niet meer de bedoeling, zoals in mei en juni, dat een hele klas in quarantaine moet of de school in lockdown gaat", besluit De Wulf.