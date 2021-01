Scholen terug open na kerstvakantie: “Leerling onmiddellijk uit de klas als die in het buitenland verbleef”

De kerstvakantie zit er op en dus gingen vandaag de schoolpoorten terug open, tenminste voor diegenenen die geen afstandsonderwijs moeten volgen. Het was vanmoregen even afwachten hoeveel leerlingen en leerkrachten noodgedwongen moesten thuisblijven in quarantaine na een verblijf in een buitenlandse rode zone. In de middenschool Sint-Angela in Ternat bleek dat goed mee te vallen.

In de middenschool Sint-Angela ontbraken vanochtend een tiental leerlingen. “Van het merendeel hebben we de ouders kunnen bereiken. De leerlingen zijn ziek thuis. Eén leerling zit in quarantaine omdat de papa positief heeft getest”, zegt pedagogisch directeur Els De Brael. “Voor de rest hebben we geen weet of er leerlingen tijdens de kerstvakantie in het buitenland hebben verbleven.”

De school volgt dat wel nauwgezet op. Zo bracht de directie afgelopen weekend de ouders op de hoogte van de verstrengde maatregelen. “We polsen ook of leerlingen niet effectief in het buitenland zijn geweest, maar toch naar school zijn gekomen”, gaat De Brael verder. “Er zijn duidelijke afspraken met de leerkrachten. Als ze een leerling horen zeggen dat die in het buitenland is geweest, moeten ze onmiddellijk het secretariaat contacteren. De leerling in kwestie wordt meteen uit de klas gehaald en ouders worden meteen gecontacteerd om hun zoon of dochter op te halen en verplicht in quarantaine te gaan.”