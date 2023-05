Scholen in Vlaamse Rand slaan handen in elkaar met Erasmushogeschool voor nieuwe verkorte lerarenopleiding

Steeds meer mensen uit de privésector staan voor de klas om het lerarentekort op te vangen. Ondanks jarenlange werk- en levenservaring hebben zij vaak nood aan kennis over het lesgeven zelf. De nieuwe verkorte bachelor biedt hun meteen inzetbare en bruikbare tools aan. Die is ontwikkeld door de GO!-scholengroepen UN!K en SCOOP én Erasmushogeschool Brussel. “We ontwikkelden een flexibel traject waarmee we gericht inspelen op wat onze zij-instromers nodig hebben om bekwaam voor de klas te kunnen staan. We houden hierbij rekening met de thuissituatie en de werkdruk”, vertelt Patricia Van Eekenrode van GO! scholengroep UN!K, met onder meer basisscholen in Opwijk, Dilbeek, Ternat en Asse.

De verkorte educatieve bachelor onderscheidt zich van andere lerarenopleidingen door de intense samenwerking met de betrokken scholen. De Erasmushogeschool staat in voor de opleiding, de basisscholen in de Vlaamse Rand voor de begeleiding en opvolging op de werkvloer. “We komen tegemoet aan de specifieke noden van de zij-instromer en de vraag naar expertise in het onderwijs: meteen inzetbare en bruikbare tools in combinatie met genoeg tijd voor verdieping”, stelt Pieter Dewitte, hoofd van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van Erasmushogeschool.

De opleiding duurt één, anderhalf of twee jaar, afhankelijk van het eerder behaalde diploma. Het is een flexibel traject met een mix van online en fysieke lesmomenten. Binnen het curriculum kan een groot deel van de studiepunten ingezet worden als stage op de eigen school. Lesgeven op één van de partnerscholen is daarbij geen vereiste, maar het biedt dus wel voordelen.