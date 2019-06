Scholieren Campus De Brug provinciaal kampioen zaalvoetbal

In Vilvoorde is de scholierenploeg van GO! technisch atheneum Campus De Brug provinciaal kampioen zaalvoetbal geworden en derde beste Vlaamse ploeg zaalvoetbal voor scholieren.

Het was nagelbijten, maar knap keeperwerk, attractief voetbal en sterk mentaal weerwerk resulteerden in het gedroomde eindresultaat van de scholierenploeg van Campus De Brug uit Vilvoorde: provinciaal kampioen. De ploeg kon winnen van het Atheneum GO! For Business Molenbeek en gelijk spelen tegen Heilig Hart Heverlee.

CogiTraining

“We zijn super fier op onze jongens en erg opgetogen dat onze CogiTrainingen hun vruchten afwerpen,” zegt Jelle Roekens, hun trainer en leraar voetbal en techniek op GO! technisch atheneum Campus De Brug. “Tijdens deze trainingen staan denken en bewegen sterk met elkaar in verbinding. Deze veelzijdige trainingsaanpak vraagt concentratie, aandacht en impulsbeheersing. Fysieke en mentale oefeningen die bovendien de studievaardigheden van onze leerlingen ten goede komen. Ook Rode Duivels als Dries Mertens en Steven Dufour groeiden dankzij deze breincentrale trainingsstrategie uit tot balkunstenaars.”

Op technisch atheneum Campus De Brug kunnen vanaf volgend schooljaar alle leerlingen uit de eerste graad kiezen voor de optie voetbal-basketbal. Dankzij een divers gamma aan keuzemodules kunnen leerlingen hun talenten tot in de derde graad blijven ontwikkelen.