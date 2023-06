Scouts van Steenokkerzeel al voor derde keer slachtoffer van vandalen

De scoutsgroep van Steenokkerzeel liet op sociale media weten dat ze het onderwerp zijn geworden van vandalisme. Ze doen nu een oproep naar iedereen die mogelijk iets gezien of gehoord heeft afgelopen weekend. “Het tuinhuis, dat onze stockageplek voor houten balken is, is iedere keer het doelwit”, vertelt Alex Millet (21) van de scoutsgroep. “Dit weekend heeft iemand met een steen een raam ingegooid. Maar ook een ander raam is stuk, al vermoeden we dat dat van vorige week dateert. De deurklinken werden dan weer een half jaar geleden geviseerd.”

De scoutsleiders vermoeden dat hangjongeren de daders zijn. “Er is helemaal niets gestolen. Bovendien is het vreemd dat alleen ons tuinhuis geviseerd wordt. Als ze ons echt pijn willen doen, dan viseren ze onze lokalen. We zullen nu dat lokaal zo snel mogelijk moeten herstellen want anders begint het hout te rotten. We verzoeken iedereen met tips die te melden bij de politie van KASTZE of bij onze scoutsgroep. We zouden het zeer op prijs stellen als mensen zich melden om te helpen bij het onderzoek.”