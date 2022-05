Shari Van Belle trekt naar OH Leuven

Shari Van Belle uit Liedekerke ruilt KAA Gent voor OH Leuven. De aanvallend ingestelde verdedigster, die ook op het middenveld uit de voeten kan, is de eerste zomertransfer van de vice-kampioen.

Shari begon haar voetbalcarrière bij Ternat. Via Schepdaal, Aalst en Anderlecht maakte ze in 2015 de overstap naar KAA Gent. Ze groeide er uit tot een vaste waarde, wat niet onopgemerkt bleef. Bondscoach Ives Serneels nam haar op in de ruime selectie van 33 Red Flames die zich voorbereiden om komende zomer Euro 2022 aan te vatten. Een straffe prestatie nadat ze begin vorig seizoen een zware knieblessure had en maandenlang moest revalideren. Ondanks interesse uit het buitenland, kiest Shari voor OH Leuven Women. “Ik ben heel tevreden met mijn stap naar OH Leuven Women”, reageert Van Belle. “Ik heb er echt een goed gevoel bij en kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan.”

Bij OH Leuven vindt Shari nog enkele regiogenoten terug, waaronder Marie Detruyer uit Dilbeek en Debby Coenraets en haar broer Jimmy uit Halle. Die laatste is de trainer van OH Leuven. “We wisten wat we zochten in het begin van de transferperiode en halen met Shari een belangrijk stukje van de puzzel binnen”, zegt Coenraets. “Shari is een voetballende en conditioneel sterke verdedigster. Een jonge Belgische beloftevolle speelster met de juiste mindset die hier, dankzij onze omgeving, nog stappen zal zetten.”

Ook Shari’s jongere zus Lyndsey verlaat KAA Gent. Zij tekende eind vorige maand een contract bij Club YLA.

Foto: OH Leuven