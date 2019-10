Sint-Jozefkerk wordt woonzorgcentrum

Er is een doorbraak in de herbestemming van de Sint-Jozefkerk in Lot. In 2018 werd via een ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd dat de kerk een sociale bestemming moest krijgen. Dat krijgt nu een concrete invulling: een projectontwikkelaar wil onder meer een woonzorgcentrum op de site bouwen.