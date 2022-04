Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle vinden samen oplossing voor huisvesting Oekraiënse vluchtelingen

Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle slaan de handen in elkaar om zo'n zestig Oekraïense vluchtelingen op te vangen in sociale appartementen van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, in de Bezemstraat in Sint-Pieters-Leeuw. De verschillende OCMW's zullen samen de vluchtelingen opvolgen.

Intussen is het een race tegen de klok om 19 van de eerder onbewoonbaar verklaarde appartementen van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, in de Bezemstraat in Sint-Pieters-Leeuw weer in orde te krijgen. “Er zijn vochtproblemen, de boiler is stuk, er is dus veel werk aan”, zegt projectleider Bernard Coomans. Vlaanderen stelt 10.000 euro per appartement ter beschikking.

De besturen van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel gaan de vluchtelingen samen opvolgen. “Telkens als er iemand van bijvoorbeeld het OCMW van Halle of Beersel of ons eigen OCMW naar hier komt, dan gaat die altijd het hele collectief bekijken. Zo kunnen we de inspanning verdelen onder drie besturen, want de begeleiding zal belangrijk zijn”, legt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth uit. Bedoeling is dat er ook een OKAN-klas wordt gevormd, waarbij Oekraïense vluchtelingen zelf lesgeven. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting benadrukt dat de opvang in de sociale appartementen in de Bezemstraat geen invloed heeft op de wachtlijsten voor een sociale woning.