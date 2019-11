Sint-Pieters-Leeuw installeert zelfuitleenbalie in Vlezenbeek

Het bibliotheekpunt in De Merselborre Vlezenbeek heeft voortaan ook een zelfuitleenbalie. Hierdoor kunnen de leners bijna elke dag boeken uitlenen of inleveren. Het gaat om een primeur in de regio.

Tot voor kort was het bibliotheekpunt in De Merselborre enkel op woensdag en zondag een paar uur open. Nu staat er een zelfuitleenbalie en kunnen leners zelf hun boeken uitlenen, inleveren of verlengen. Dat kan als de Merselborre open is, elke dag van 10 tot 22 uur behalve op dinsdag. Zo gaan de openingsuren van 4 naar 72 uur per week en kunnen de Vlezenbekenaren langskomen wanneer het voor hen past.

Deze bibliotheek is ook een afhaalpunt. Wie in Vlezenbeek niet vindt wat hij zoekt, kan gratis boeken, strips, cd’s, dvd's en spelletjes vanuit de hoofdbibliotheek laten overbrengen naar Vlezenbeek.