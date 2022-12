Sinterklaas is aangekomen in Liedekerke

In Liedekerke zijn Sinterklaas en zijn pieten vanmorgen door de gemeente getrokken. Het gemeentebestuur van Liedekerke organiseerde in 2020 voor het eerst een Sinttocht, omdat het grote Sintfeest door corona niet kon plaatsvinden. Nu is de Sinttocht stilaan een traditie geworden.