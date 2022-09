Sleutelspelers uit de Vlaamse Rand buigen zich over onderwijs

Na twee digitale corona-edities ging de ‘Stand van de Rand’ voor het eerst in drie jaar opnieuw fysiek door. Plantentuin van Meise was dit jaar het decor van het colloquium, het thema was onderwijs. “De scholen in de Vlaamse Rand kampen met specifieke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de sterk aanzwellende instroom van leerlingen die vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen. Zo heeft slechts 60% van alle scholieren in het secundair onderwijs van de Rand Nederlands als thuistaal: 10 jaar geleden ging het nog om 76% van de scholieren. Er zijn daarnaast ook onder meer capaciteitsnoden. Vlaanderen beantwoordt de uitdagingen onder meer met een apart inschrijvingsdecreet voor de Vlaamse Rand en met forse investeringen”, zegt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts. “Daar waar tussen 2010 en 2018 € 35,5 miljoen werd geïnvesteerd in het onderwijs in de Vlaamse Rand, daar is deze regeerperiode sinds 2019 al € 67,5 miljoen geïnvesteerd in de onderwijscapaciteit van de Rand.”

Vzw ‘de Rand’ stelde vanochtend ook z’n nieuwe project voor waarbij het 21 secundaire scholen gaat ondersteunen in hun taalbeleid. Lander Van Medegael, directeur Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten (KOrHA), kwam de scholenbouw in de Vlaamse Rand toelichten. Socioloog Mark Elchardus gaf zijn visie op onderwijs en gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Het slotwoord was voor Vlaams-Brabants provinciegouverneur Jan Spooren. “Onderwijs is zeker in september een actueel thema. Ook binnen het strategisch project Stand van de Rand krijgt onderwijs de laatste jaren veel aandacht”, aldus Spooren. “Als voorzitter van Stand van de Rand vind ik het dan ook enorm belangrijk dat kennis over de lopende projecten tijdens dit colloquium gedeeld kan worden. Op deze manier kunnen de verschillende actoren binnen de Vlaamse Rand elkaar versterken in deze diverse, maar ook sterk samenhangende regio,” aldus Spooren.