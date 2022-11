Gisteren besliste het Agentschap Opgroeien om de drie kinderdagverblijven van Mippie en Moppie in Zemst, Hofstade en Weerde te schorsen. Dat gebeurt een week nadat in Keerbergen een van de kinderdagverblijven van de groep na een zwaar incident met hoogdringendheid werd gesloten. De gemeente Zemst reageert nu op de zaak en laat weten dat ze wel degelijk klachten ontving over de kinderdagverblijven, maar correct heeft gehandeld. “Het ging om klachten over zelfstandige kinderdagverblijven. Het enige wat de gemeente hiermee kan doen, is de mensen in kwestie aanmoedigen om officieel klacht in te dienen bij Kind en Gezin. En dat is ook telkens gebeurd”, zegt schepen van Kinderopvang Kathleen Goovaerts. “Uiteindelijk is het aan de ouders of betrokkenen zelf om te beslissen of zij al dan niet een officiële klacht willen indienen. De gemeente kan en mag hierin alleen doorverwijzen. Daarnaast zochten we samen met de ouders, als ze dit wensten, naar een nieuwe opvangplaats.”