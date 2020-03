Sociale leven in Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst valt stil

Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst nemen drastische maatregelen om de verspreiding het coronavirus tegen te gaan. Het sociale leven valt in de drie gemeenten tot en met 1 april zo goed als stil. In de gemeenschapscentra, sportzalen, feestzalen, bibliotheken en jeugdhuizen worden alle indoorevenementen verboden.

Het zijn de eerste drie gemeenten in onze regio die verder gaan dan de richtlijnen van de federale overheid, het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant. "Zolang op federaal, gewestelijk als provinciaal niveau geen concrete actie wordt ondernomen en er een gebrekkige communicatie is, worden alle indoorevenementen verboden", zegt burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts.

In de drie gemeenten zijn er tot einde maart geen evenementen in bibliotheken, parochiezalen, jeugdhuizen, pastorijen en sportzalen. In Kampenhout zijn er geen evenementen in Glazen Laan, de polyvalente zaal Torfbroeklaan, Villa Lucie en Cultuurberg. In Zemst geldt het besluit voor GC De Melkerij, ontmoetingscentrum Hofstade en D'Oude School. In Steenokkerzeel gaat het tot slot om GC De Corren en De Camme.

De burgemeesters van de drie gemeenten hebben de bevoegdheid om, bovenop de locaties die al dicht zijn, risicovolle evenementen af te gelasten.