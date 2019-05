Soors (Groen): “Samen met Ecolo grootste politieke familie”

Een goed resultaat voor Jessika Soors in Vlaams-Brabant. Het witte konijn van Groen mag naar de Kamer en neemt in haar zog ook Dieter Van Besien mee. “Ik ben tevreden met het resultaat,” zegt Soors.

Groen scoort in onze regio vooral door het goede resultaat in Leuven. “We hebben geprobeerd om een positieve boodschap uit te dragen, zeker op de momenten dat het allen tegen één was in de campagne. Ik ben dan ook heel tevreden met het resultaat in Vlaams-Brabant,” zegt Soors.

De radicaliseringsambtenaar van de stad Vilvoorde haalt een zetel extra binnen voor Groen in onze provincie. Maar de verwachtte groene golf is uitgebleven. “Ik weet niet of die groene golf zich niet doorgezet heeft. Samen met Ecolo worden we mogelijk de grootste politieke familie in het federaal parlement. We zitten in de dubbele cijfers. Die groene golf is er wel voor ons,” zegt Soors.