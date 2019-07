In Oetingen, deelgemeente van Gooik, leren jongeren in 5 dagen hoe je een muziektheatervoorstelling maakt. Op vrijdag mogen ze hun kunsten dan live brengen in de Ploter in Ternat. Pittig detail: tijdens die 5 dagen mogen de kinderen hun gsm niet gebruiken en zijn ze dus een hele week off line. En dat heeft zo zijn impact…

Spelen zoals het was: theater maken in 5 gsm-loze dagen

In een kleuterschool in Oetingen gonst het van de muzikale creativiteit. Jongeren tussen 10 en 16 jaar bedenken hier samen een volledige muziektheatervoorstelling. Elke zomervakantie organiseert On Stage zo'n kamp met telkens een ander thema. Dit jaar is het thema 'digital detox' ofwel 5 dagen zonder gsm, internet en sociale media. Tijdens het kamp, maar ook 's avonds thuis. Om het vol te houden laten de jongeren zich sponsoren voor een goed doel. Wie betrapt wordt met een gsm, verliest dat sponsorgeld. Naast theater- en danstechnieken leren de jongeren ook veel over zichzelf en om daarover te communiceren. Elke dag beantwoorden ze in een soort babbelbox vragen over hoe ze zich voelen.

De impact van een leven buiten de digitale wereld is best wel groot en voor sommigen verrassend. Ook toe aan zo’n verademing? In augustus strijkt het kamp ook neer in Dilbeek.

Je ziet deze mooie reportage vanavond in ons nieuws.