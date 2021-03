Spoedarts Nima over een jaar corona: “De angst in de ogen van mijn eerste patiënt vergeet ik nooit meer”

Vandaag start de Week van de Zorg. Al een jaar lang verrichten zorgverleners heldendaden in ziekenhuizen. Eén van hen is Nima Tabrizi. Hij is spoedarts in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Met hem blikken we terug op het voorbije jaar. "Op het moment dat hier veel doodzieke patiënten lagen, was er toch nog iemand die zei dat het allemaal een complot was. Ik had die man toen zo graag willen meenemen naar de COVID-afdeling om hem te tonen wat het virus kan aanrichten."

De beelden van de overrompeling in de Italiaanse ziekenhuizen in maart vorig jaar, staan bij heel wat mensen in het geheugen gegrift. Door die beelden komt in de Belgische ziekenhuizen een hele machine in gang. “We hebben ons min of meer kunnen voorbereiden door wat we zagen in Italië”, blikt spoedarts Nima Tabrizi terug. “Toch was er in de eerste weken vooral chaos. Ik was kwaad omdat er te weinig beschermingsmateriaal was en angst en onwetendheid namen de bovenhand. Het leek een rampscenario dat zich maar bleef herhalen. Elke keer opnieuw moesten we ons herorganiseren en herlokaliseren.”

De solidariteit tussen de collega's van het Vilvoordse ziekenhuis geeft Nima kracht om te blijven doorgaan. Eén moment zal hij nooit vergeten. “Ik herinner mij nog goed mijn eerste COVID-patiënt. Die man had zoveel angst in zijn ogen. Terwijl zijn familieleden milde symptomen hadden, was hij er heel erg aan toe”, aldus Nima. “Ik heb hem gerustgesteld en gezegd dat het goed kwam. Die man wist niet wat hem overkwam, maar wij eigenlijk ook niet. Hij heeft twee maanden op intensieve zorgen gelegen, maar heeft het uiteindelijk gehaald.”