Staatssecretaris De Bleeker roept mensen op goed na te denken als ze dier kopen

Tijdens de coronacrisis kochten heel wat mensen een huisdier, de één al wat ondoordachter dan de ander. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) roept mensen daarom op om goed na te denken voor ze een viervoeter kopen. Ze deed die oproep in het dierenopvangcentrum de Ark van Pollare in Lennik.

Vorig jaar steeg het aantal aangekochte dieren met 10%. Maar omdat die aankoop soms impulsief gebeurt, belanden de dieren snel in een dierenasiel. Zo ook bij de Ark van Pollare in Lennik, dat vorige week een noodkreet slaakte omdat ze de toevloed van dieren niet meer aankunnen. “De consument heeft vaak geen besef wat de aankoop van een dier precies inhoudt. Het onderhouden vergt immers tijd, verzorging en kost geld. Elk dier is anders, het kan medische gebreken hebben of niet helemaal zijn wat je ervan had verwacht”, zegt Eva De Bleeker.

De staatssecretaris werkt daarom aan een nieuw wettelijk kader voor de verkoop van levende dieren. “Het kader moet de verkoper duidelijk maken wat de rechten, plichten en verwachtingen zijn bij de aan- en verkoop van een dier en wat er moet gebeuren bij een tegenslag”, aldus De Bleeker.