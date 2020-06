Standbeeld van Leopold II in Halle vernield

In Halle is vannacht het standbeeld van koning Leopold II vernield. Het beeld in het stadspark werd vorig weekend al besmeurd met rode verf, nu is het van zijn sokkel geduwd.

Het standbeeld van Leopold II staat in Halle, net als in de rest van ons land, ter discussie in de marge van het wereldwijde protest tegen racisme. De stad Halle is niet van plan om het beeld te verwijderen. “Je helpt niemand door het verleden weg te moffelen. Het lijkt ons beter om het standbeeld te voorzien van een uitgebreide en toegankelijke duiding”, zegt burgemeester Marc Snoeck (sp.a). Maar niet iedereen denkt er blijkbaar zo over. Vorige week werd het standbeeld van Leopold II in het Halse stadspark al besmeurd. Vannacht is het van z’n sokkel geduwd. “Het is voorlopig niet duidelijk wie de daders zijn”, zegt Snoeck. “Het is ook niet duidelijk of het vandalisme de bedoeling heeft om het debat rond de raciale ongelijkheid kracht bij te zetten. Het kan ook een pure vandalenstreek geweest zijn. Dat weten we nog niet. In ieder geval kan vandalisme in onze stad nooit de basis vormen voor een goeie dialoog. “ De stadsdiensten hebben het beeld intussen weggehaald om verdere vernielingen te voorkomen.