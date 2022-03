Steenokkerzeel over nieuw vertrekcentrum: "Compensaties nodig voor onze politiediensten"

In Steenokkerzeel komt een nieuw vertrekcentrum voor mensen die geen asiel hebben gekregen in ons land. Dat bevestigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi aan onze redactie. Burgemeester van Steenokkerzeel vraagt extra compensaties voor zijn politie. "Een instelling met een gesloten regime veroorzaakt spanningen. Het is altijd onze politiezone Kastze die hier voor moet opdraaien", aldus Ryon.

Het gesloten centrum in Steenokkerzeel moet samen met nieuwe gesloten centra in Jabbeke, Zandvliet en Jumet het aantal beschikbare plaatsen voor gedwongen terugkeer tegen 2030 verdubbelen, van 635 naar 1.145 plaatsen. De federale overheid trekt 100 miljoen euro uit voor de nieuwe gebouwen. Het centrum in Steenokkerzeel wordt gebouwd op de site van de al bestaande gesloten centra 127bis en Caricole. Het vertrekcentrum zal fungeren als gesloten centrum voor kort verblijf van waaruit mensen die moeten terugkeren kort vastgehouden worden. Van daaruit kan dan een snelle terugkeer naar land van herkomst mogelijk gemaakt worden via de luchthaven van Zaventem.

Om geen tijd te verliezen, keurde de federale regering onmiddellijk ook de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van het centrum goed. Dit betekent dat de bouw kan starten in het voorjaar van 2024. Het vertrekcentrum in Steenokkerzeel krijgt een capaciteit van 50 plaatsen. “Een deel van deze personen die illegaal in ons land verblijven, komen in aanmerking voor gedwongen uitwijzing omwille van feiten van openbare orde, overlast of omdat ze simpelweg niet vrijwillig willen terugkeren. Ook willen we nog meer buitenlanders die zich in onze gevangenissen bevinden gedwongen uitwijzen. Dit vergt de nodige capaciteit in onze gesloten terugkeercentra”, stelt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Eind vorig jaar kantte de gemeente Steenokkerzeel zich tegen de plannen van een nieuw vertrekcentrum. Ook nu reageert burgemeester Ryon misnoegd. “Wij zouden met dit gesloten centrum erbij liefst vier asielcentra op ons grondgebied krijgen. In ons voorafgaandelijk overleg heb ik duidelijk compensaties gevraagd, maar die zijn mij niet bevestigd. Waarna we via de pers moeten vernemen dat het er komt. We gaan de plannen afwachten maar ik ga sowieso terug contact opnemen met het kabinet", zegt Ryon. "Er moeten compensaties komen voor onze politiediensten. Een instelling met gesloten regime veroorzaakt spanningen. Of het nu betogingen, rellen of stakingen zijn, het is altijd onze politiezone Kastze die hier moet voor opdraaien en dit kan niet meer.”