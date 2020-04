Strenge controles op coronamaatregelen

De winter lijkt voorbij, de komende dagen verwacht het KMI zelfs temperaturen boven de 20 graden. En daar hebben ook gisteren al veel mensen van geprofiteerd, om buiten te wandelen of te sporten. De eerste écht grote test voor de coronamaatregelen dus. De politie controleerde met man en macht, ook in onze regio.

In Halle controleerde de politiezone Zennevallei alle wagens op de Nijvelsesteenweg. Al wie er nog maar aan dacht om met de wagen naar het Hallerbos te trekken was eraan voor de moeite, enkel met de fiets of te voet ben je welkom. “Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een geldboete van 250 euro, die onmiddellijk betaald moet worden”, legt Jeroen Beke Smets van de politiezone Zennevallei uit.

Ook in de parken werd gecontroleerd, vaak door ploegen op de fiets, om te kijken of de regels van social distancing werden gerespecteerd. In totaal stelde de politiezone Zennevallei 54 pv's op, vooral voor onnodige verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod. Enkele mensen werden ook betrapt op het zitten op banken of picknicken. De politiezone benadrukt dat dat echt niet kan. “Dat is absoluut niet de bedoeling”, zegt Jeroen Beke Smets. “Uiteraard kan men heel even zitten om uit te rusten van het zware wandelen of fietsen, maar naar het park komen om te genieten van de rust is op dit moment volledig uit den boze.