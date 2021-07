Stroomproducenten bezorgd na weigering gascentrale Vilvoorde: “De klok tikt”

De weigering van de provincie Vlaams-Brabant om een vergunning af te leveren voor de gascentrale in Vilvoorde, zet de politiek onder hoogspanning. De federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven Febeg roept op tot duidelijkheid en actie. “De vergunningen zijn de achilleshiel van de energietransitie in ons land", klinkt het bij Febeg.

De provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning af te leveren voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Hier en daar wordt gefluisterd van een politiek manoeuvre om de kernuitstap in ons land te vertragen. De koepelorganisatie van stroomproducenten Febeg maakt zich zorgen. “De complexe en zeer moeizame procedures zijn een bedreiging voor investeringen, de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart in ons land”, klinkt het bij Febeg. “Het is belangrijk om te kunnen rekenen op een transparant, wettelijk kader en een correcte toepassing hiervan door de overheden.”

De provincie vindt dat de gascentrale te veel stikstof, CO₂ en ammoniak zal uitstoten, dat terwijl heel wat instanties een positief advies verleenden. ENGIE Electrabel, dat de nieuwe gascentrale zou bouwen, snapt de tegenkanting niet. Volgens de stroomproducent zou de nieuwe gascentrale in Vilvoorde één van de meest efficiënte ter wereld te worden. Via de allernieuwste technologieën zou de uitstoot van CO2, stikstof en koolstofmonoxide volgens ENGIE Electrabel weinig tot zeer weinig zijn.

“Wat de bouw van nieuwe gascentrales betreft tikt de klok”, zegt Marc Van den Bosch van Febeg. “Ze zijn hoe dan ook nodig, zelf als de federale regering afwijkt van haar keuze met betrekking tot een volledige kernuitstap in 2025. Onze sector roept de verschillende overheidsniveaus op om samen de nodige maatregelen te nemen voor de bevoorradingszekerheid en de energietransitie. Het algemeen belang moet op de eerste plaats komen.”