't Kreukeltje gooit het over andere boeg

Het is een publiek geheim dat de horeca het niet gemakkelijk heeft in deze coronatijd. Sommige uitbaters van cafés en restaurants maken van de nood een deugd, bijvoorbeeld door het roer helemaal om te gooien en te kiezen voor een heel ander concept. Ook Herman en Monique van restaurant 't Kreukeltje in de Gooikse deelgemeente Oetingen proberen het zo.

Na 30 jaar traiteur en 15 jaar restaurant is het voor de eigenaar van 't Kreukeltje in Gooik tijd voor iets nieuws. t'Kreukeltje wordt voortaan een Gastro-Boetiek en een Gastro-Atelier. Dat betekent dat gasten in Oetingen op reservatie nog terechtkunnen voor afhaalmenu's, privé-etentjes of maandelijkse thema-avonden en chef Herman kookt ook op verplaatsing.

In de Bistro-Boetiek kan wie dat wil terecht voor heerlijke producten met éénzelfde rode draad. "Lekker, liefst lokaal én van eigen kweek. We werken samen met een paar lokale beenhouwers. We gaan in eerste instantie voor onze eigen streek, het Pajottenland, en anders liefst Belgisch”, zegt Monique Pottillius.

De concept valt in de smaak bij de gemeente Gooik. Burgemeester Michel Doomst is blij dat Herman en Monique na al die jaren nog een nieuwe uitdaging aangaan. “Het doet geweldig deugd dat hier inderdaad nieuwe initiatieven groeien vooral vanuit lokale streekproducten en waarbij we, denk ik, opnieuw Gooik en het Pajottenland op de culinaire en meebeleefkaart zetten”, aldus Doomst.