Taalbarometer-onderzoeker Rudi Janssens overleden

Gisteren overleed VUB-onderzoeker Rudi Janssens (59). Janssens was de man van de taalbarometers in Brussel en de Vlaamse Rand. “Zijn wetenschappelijke verdienste is groot. We gaan hem erg missen, maar we zetten zijn werk voort”, reageert VUB-rector Caroline Pauwels.

Rudi Janssens was een van de sterkhouders binnen de onderzoeksgroep BRIO. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de taaldynamiek in de Vlaamse Rand en Brussel. Z’n taalbarometers waren en zijn voor heel wat beleidsmakers in onze regio een erg nuttig instrument gebleken. “Rudi was niet alleen een fijne collega, een goed onderzoeker en de man van de taalbarometers. Hij was de sterkhouder binnen onze onderzoeksgroep BRIO-VUB , een levende encyclopedie over Brussel en zoveel meer op academisch vlak. Maar Rudi was vooral ook een vriend, een mentor en een integer, goed en in-vriendelijke mens”, klinkt het op de Facebook-pagina van BRIO Brussel. “Het is een verlies voor BRIO, voor de hele VUB-gemeenschap, maar vooral voor al wie ooit Rudi heeft leren kennen.”