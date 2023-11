Tekorten bij noodcentrale 101 grootst in Oost-Vlaanderen en onze provincie

“Het nummer 101 is actief voor wie in nood verkeert en dringend de politie wil contacteren,” zegt federaal parlementslid Katrien Houtmeyers (N-VA). “Het is een systeem dat niet mag haperen, omdat er mensenlevens op het spel kunnen staan. Het is dan ook zorgwekkend dat het personeel van de noodcentrale 101 Vlaams-Brabant aan de alarmbel trekt.” Binnen de noodcentrale zijn 14,7 voltijdse equivalenten aan het werk. Dat komt overeen met 1 voltijdse medewerker per 80.781 inwoners in Vlaams-Brabant.

Alleen in Oost-Vlaanderen zijn de tekorten nog groter. Daar is 1 voltijdse medewerker per 86.781 inwoners aan het werk bij de noodcentrale. Van alle Vlaamse provincies doet West-Vlaanderen het het best met 1 voltijdse medewerker per 43.923 inwoners. In Brussel is dat 1 op 42.217. Opvallend is dat de noodcentrales in Wallonië veel beter bemand zijn in vergelijking met het aantal inwoners. Zo is er in Luik 1 medewerker per 23.253 inwoners en in Luxemburg zelfs 1 per 16.515 inwoners.

Minister Verlinden ziet de ernst van de situatie in en blijft aanwervingen organiseren. Volgens Houtmeyers kan dat beter: “Het mag allemaal veel sneller en assertiever. Blijkbaar is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Ook daar werp ik een steen naar de regering: maak werken interessanter, in plaats van thuisblijvers te belonen met sociale voordelen. Alle sectoren zullen er baat bij hebben, ook de veiligheidssector en de noodcentrales.”