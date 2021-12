Ternat krijgt drie nieuwe schepenen

Met de wissels vervangt de gemeente Ternat de helft van het schepencollege. Van het huidige college gaan enkel burgemeester Michel Vanderhasselt en schepenen Jozef Borremans en Marc Faes door. Zij behouden hun bevoegdheden. De drie nieuwe schepenen worden Geert De Feyter, Kris De Meuter en Ines Swaelens. Die laatste was de voorbije jaren voorzitter van de gemeenteraad. Een rol die Hannes Verdoodt vanaf 2022 op zich zal nemen. De wissels maken volgens de gemeente Ternat deel uit van de nieuwe politiek die het wil voeren.

“Gemeentepolitiek is een ploegsport”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt. “Graag wil ik de drie uittredende schepenen bedanken voor hun grote inzet. Dit in moeilijke omstandigheden, corona maakt dat het niet altijd even gemakkelijk werken was. Ook het plezier in de politiek verdween voor een stuk door het wegvallen van de vele dagelijkse contacten op straat en op eetfestijnen. Desondanks hebben de drie schepenen keihard gewerkt om binnen hun bevoegdheden het meerjarenplan uit te voeren. Met resultaat.”