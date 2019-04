Ternatse kinderen tuinieren met Dina Tersago

Meer dan 300 scholen in Vlaanderen ruilden vandaag de schoolbanken even in voor een lesuurtje buiten. De derde Buitenlesdag was zeker speciaal voor de gemeenschapsschool De Horizon in Ternat. De school opende vandaag officieel z’n openluchtklas. Of beter: die eer was voor Miss België 2001.