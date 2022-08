Thomas (31) fietst in twaalf dagen naar Genua: “Om kankerpatiënten te steunen”

Overdag beheert Thomas Thielemans dossiers van grote bedrijven die klant zijn bij LeasePlan. In zijn vrije tijd zit hij vooral op de fiets: hoe verder, hoe beter, is zijn motto. “Ik kies graag voor avontuur”, vertelt hij. “Daarom vertrek ik helemaal alleen met de fiets naar de Italiaanse havenstad Genua. In twaalf dagen zal ik zo’n 1.300 kilometer afleggen. Ik hoop onderweg hulp te krijgen als ik pech heb. Via een onlineplatform heb ik al wat slaapplekken aangeboden gekregen.”

Chemotherapie

Voor Thomas krijgt deze epische tocht een extra dimensie. Zo zamelt hij met zijn tocht geld in voor Kom Op Tegen Kanker. “Dit jaar werd bij mijn mama een primaire vorm van leverkanker vastgesteld”, zegt Thomas. “Ze heeft net haar eerste ronde van chemotherapie achter de rug. Om haar mentaal te steunen, wilde ik iets doen voor Kom Op Tegen Kanker. Aangezien de fietstocht wel al door mijn hoofd spookte, besloot ik om me voor deze uitdaging te laten sponsoren. Het geeft mij een extra motivatie om dit met succes te vervolledigen.”

Ongerust

Thomas hoopt in totaal zo’n 2.000 euro in te zamelen. “De teller staat al op 1.500 euro”, gaat de Rossemnaar verder. “Per afgelegde kilometer leg ik zelf nog 10 eurocent bij. Mijn mama vond eerst dat ik gek was. Moeders zijn natuurlijk altijd een beetje ongerust, maar intussen steunt ze me. Ze weet dat ik karakter heb. Ik heb me fysiek al goed kunnen voorbereiden.”

Je kan Thomas tijdens zijn fietsavontuur richting Genua ten voordele van Kom Op Tegen Kanker steunen via deze link. De inzamelactie loopt tot 13 september.