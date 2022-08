Tien verdachten opgepakt in onderzoek naar bende autodieven

In een onderzoek naar een bende autodieven zijn deze week tien verdachten opgepakt. Negen van hen werden in de boeien geslagen in hun uitvalsbasis in het Waalse Ittre. De bende zou sinds eind juli minstens elf feiten hebben gepleegd, al vermoedt het parket van Halle-Vilvoorde dat er nog diefstallen aan het licht zullen komen.

Speurders van de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) vielen dinsdagavond binnen in een pand in Ittre waar de verdachten de gestolen voertuigen naartoe brachten. "De bende wordt verdacht van verschillende autodiefstallen en pogingen daartoe in de arrondissementen Halle-Vilvoorde, Charleroi en Nijvel”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Ze huurden voertuigen in Frankijk om zich van daaruit naar ons land te verplaatsen om de feiten te plegen. Ze hadden het vooral gemunt op voertuigen van het merk Toyota, Peugeot en Citroën. De gestolen voertuigen werden eerst overgebracht naar hun uitvalsbasis te Ittre, van waaruit ze verder verdeeld werden. Eén van de gestolen voertuigen kon er nog aangetroffen worden.”

Bij de huiszoeking werden negen verdachten opgepakt. Een tiende bendelid werd daags voordien opgepakt in Sint-Pieters-Leeuw, toen hij aan het stuur zat van een voertuig dat was gestolen in Frankrijk. "Het verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen hoe ze juist te werk gingen, maar vermoedelijk werd er gebruik gemaakt van materiaal om voertuigen zonder sleutel te kunnen starten”, aldus Vercarre. "Voorlopig kunnen de verdachten gelinkt worden aan elf feiten die gepleegd werden sinds 26 juli, mogelijk zal het verder onderzoek nog feiten aan het licht brengen."



De tien verdachten werden na hun arrestatie voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Brussel, die besliste om hen aan te houden. Ze verschijnen de komende dagen voor de raadkamer, die zal oordelen over hun verdere aanhouding.