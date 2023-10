Tiende editie Rakkerrun schot in de roos

De tiende editie van de Rakkerrun telde meer dan 650 deelnemers. De kasteeltrail rond het Kasteel van Gaasbeek in Lennik was afzien, maar vooral ook genieten.

De jongste deelnemers aan de Rakkerrun konden kiezen uit een tocht van 400 of van 1.200 meter, maar er zijn ook tochten van 5 en 10 kilometer. De Rakkerrun wordt georganiseerd ten voordele van de Gemeentelijke Basisschool ’t Rakkertje in Lennik. Elk jaar wordt het loopavontuur populairder. “Het parcours is 99 procent autovrij en er zijn prachtige paden doorheen het bos van het Kasteel van Gaasbeek,” verklaart organisator Stijn De Mot. “We steken ook de straat over naar Domein Groenenberg. Ook daar heb je een prachtig loopparcours. Menig Pajotse loper komt hier graag.”

Voor de start van de Rakkerrun is er ook nog een duorun waarbij een mama, papa of familielid loopt met een kind, verbonden door een lint. “Zo willen we de jeugd warm maken voor beleving en gezondheid,” klinkt het.

De Rakkerrun zelf wordt gewonnen door Lode Timmermans uit Roosdaal. Hij wint de wedstrijd van 10 kilometer in 33 minuten en 49 seconden. Hanne Pardaens uit Lennik wint bij de vrouwen. Zij loopt de 10 kilometer in 40 minuten en 22 seconden.

Een verslag zie je straks in RINGtv Sport.