Tijdelijke halte voor bivakbus aan Hanenbos

De voorbije zomer liep er een projectproject van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz dat jongeren aan een verlaagd tarief naar hun kampplaats bracht met een bus van De Lijn. “Talloze Vlaamse jeugdbewegingen verhuizen elk zomer naar een bivakplaats en maken daarbij gebruik van De Lijn, bijvoorbeeld om van het treinstation naar de bivakplaats te reizen”, zegt minister Weyts. “Grotere groepen moesten voor een zogenaamde ‘versterkingsrit’ die speciaal voor de jeugdbeweging werd ingelegd minstens € 200 per rit neertellen.”

Tijdens het proefproject moest er maar 1,30 euro per reiziger worden neergeteld en dat bleek een succesformule. Meer dan 200 verenigingen maakten gebruik van de bivakbus, die onder meer halt hield aan het verblijfscentrum Hanenbos in Dworp. “63% van de jeugdverenigingen waardeerde de gebruiksvriendelijkheid en 67% apprecieerde het goedkopere tarief”, zegt minister Gatz. “1 op de 3 jeugdbewegingen zei bewust te kiezen voor de bus om zo ecologischer te kunnen reizen”. “De enthousiaste reacties van de jeugdverenigingen waren reden genoeg om het proefproject definitief te verankeren in het vaste aanbod”, vult minister Weyts aan. In juli en augustus krijgt onder meer Hanenbos in Dworp nu een tijdelijke halte.