Toch berisping voor minderjarige in zaak Priscilla

Een van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant in Dworp in 2012 krijgt dan toch een berisping van de rechter in beroep. In maart had de Brusselse jeugdrechter de jongeman weliswaar schuldig bevonden maar hij had hem geen enkele maatregel opgelegd.

In juli 2012 werd de 14-jarige Priscilla Sergeant dood aangetroffen in een veld in Dworp. Het meisje bleek urenlang te zijn gepest en geslagen. Drie verdachten werden opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. In maart kreeg een van de daders die 12 jaar was op het moment van de feiten een berisping van de rechter. Een mededader die 16 was kreeg van de jeugdrechter geen enkele maatregel opgelegd. Een doorverwijzing kon niet omdat het parket dat niet gevorderd had en een berisping stond dan weer niet in verhouding tot de ernst van de feiten, oordeelde de jeugdrechter. Zowel het openbaar ministerie als de burgerlijke partijen waren tegen dat vonnis in beroep gegaan en nu komt er dus toch een berisping.