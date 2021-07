Toename aantal besmettingen remt licht af

817 besmettingen zijn er 75 meer dan de week daarvoor. In Halle (60) en Vilvoorde (60) kwamen er de voorbije week de meeste besmettingen bij. Daarna volgen Dilbeek (58), Sint-Genesius-Rode (57) en Zaventem (54). In het UZ Brussel liggen momenteel 17 coronapatiënten, 1 meer dan vorige week. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde ligt nog maar één coronapatiënt. Zo'n 427.000 mensen in Halle-Vilvoorde hebben intussen hun eerste vaccinatie gekregen. Dezer dagen worden vooral tweede prikjes gezet, want intussen zijn al meer dan 320.000 inwoners volledig gevaccineerd. Dat is goed voor 63 procent van de volwassen bevolking in onze regio.