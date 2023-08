Sinds begin deze maand is de ijshal van Sport Vlaanderen in Liedekerke weer open. Vorige maand werd de hal gerenoveerd en voor het eerst werd er ook zomerijs aangelegd. Daar maken de topsporters die normaal gezien in Hasselt trainen nu dankbaar gebruik van. Tijdens de weekends is de hal ook open voor het grote publiek.

De infrastructuur van de ijshal in Liedekerke was verouderd waardoor vooral de energiekosten hoog opliepen. Vlaanderen investeerde daarom 1,6 miljoen euro om de schaatsbeen energiezuiniger te maken. Sinds begin deze maand trainen er nu topsporters in Liedekerke. Normaal gezien schaatsen zij in Hasselt, maar daar is een technisch defect aan de koelinstallatie van de ijshal.

Onze journalist trok naar de ijshal en sprak er met de topsporters. Een verslag zie je in ons nieuws.