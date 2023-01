Tot 18 jaar cel voor gruwelijke homejacking in Steenokkerzeel

Wat in de nacht van 29 op 30 oktober 2021 begon als een verrassingsbezoek van petekind Jonathan B., mondde in een woning in Steenokkerzeel uit in een gruwelijke home-invasion. De twee slachtoffers werden met snelbinders gekneveld, zwaar geslagen en ook meermaals in de hals en borststreek gestoken met een mes. Ze werden uiteindelijk voor dood achtergelaten, waarna de daders met een beperkte geldsom, de bankkaarten en de camper van de slachtoffers er van door gingen. Kort na de feiten konden drie verdachten worden opgepakt. Het gaat om het petekind van de slachtoffers, zijn vrouw en een vriend van het koppel. Die laatste zou volgens het parket de hoofddader zijn, die beide slachtoffers om het leven zou hebben proberen te brengen met tal van messteken.

“Dit zijn weerzinwekkende feiten”, begon openbaar aanklager Michael Splingard zijn vordering aan het begin van het proces. “Deze zaak had evengoed voor het hof van assisen kunnen eindigden. Het tafereel was een beenhouwerij waardig. Een van de slachtoffers heeft gelukkig de reflex gehad om te doen alsof ze dood was, dat is de enige reden dat ze het heeft overleefd. Haar echtgenoot heeft uiteindelijk vier maanden in een coma gelegen. Het is duidelijk dat de daders geen getuigen wilden achterlaten. Dit gaat om poging tot moord.” Beide slachtoffers werden na de feiten zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw onderging sindsdien dertien operaties en staat vol littekens. Haar man was zowel fysiek als mentaal niet in staat om het proces bij te wonen.

Volgens het parket pleegden de daders de feiten omwille van financiële problemen. De rechter achtte hun rol in de feiten bewezen. De hoofddader krijgt18 jaar cel, mededoor zijn strafregister waarop al tal van drugs- en gewelddelicten staan. Het petekind van de slachtoffers en zijn toenmalige vriendin krijgen elk 15 jaar cel.