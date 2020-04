Triagecentrum in Vilvoorde gaat in stand-by

Het triagecentrum in cultuurcentrum Het Bolwerk in Vilvoorde sluit. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De instroom van patiënten is de voorbije dagen sterk gedaald. Als het nodig blijkt, kan het centrum wel snel weer geopend worden.

Over het hele land worden een aantal triageposten in stand-by gezet omdat er de voorbije dagen een pak minder patiënten zich hebben aangemeld. Ook het triagecentrum in Het Bolwerk in Vilvoorde sluit de deuren een maand na de opening. De voorbije dagen kreeg de triagepost maar een tiental oproepen per dag meer te verwerken. Mensen met corona-gerelateerde klachten, zullen nu weer doorverwezen worden naar het AZ Jan Portaels. Wanneer het aantal oproepen weer zou stijgen, kan het triagecentrum in Het Bolwerk zeer snel weer bemand worden.

Het triagecentrum in Asse blijft nog open, maar ziet per dag steeds minder patiënten. Daarom werkt er nog maar 1 arts en 1 verpleegkundige in plaats van 2. Vanaf 3 mei zou dit triagecentrum ook sluiten en kunnen eventuele nieuwe patiënten terecht in het triagecentrum in Lennik. Ook daar is het momenteel vrij rustig en gaat men ook de beschikbare uren afbouwen. In Halle heeft men het aantal huisartsen en pediaters gehalveerd. Wanneer dit centrum zou sluiten kunnen ze nog niet zeggen.In het triagecentrum in Liedekerke draaien ze nog slechts 1 shift per dag. Eind deze week bekijken ze daar of ze vanaf volgende week naar 3 shiften per week kunnen gaan.In Merchtem is het triagecentrum nog volledig operationeel. Daar komt deze week alvast geen verandering in.