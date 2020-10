Twee Vilvoordse scholen schakelen tijdelijk over naar afstandsonderwijs

De Vilvoordse scholen De Knipoog en Virgo Plus schakelen tijdelijk over naar afstandsonderwijs. “We nemen de beslissing omdat het aantal besmettingen in de scholen stijgen”, zegt Johan van Engelant, algemeen directeur van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde, in Het Laatste Nieuws.

De leerlingen van beide scholen zullen al zeker tot het einde van de week thuis les krijgen. “Omdat de leerlingen van de Knipoog vandaag thuis waren, komen ze dus negen dagen niet op de school. De leerlingen van Virgo Plus, die vandaag wel les hadden, zullen zes dagen niet aanwezig geweest zijn op de school”, zegt algemeen directeur Johan van Engelant. “Als de leerlingen zich thuis houden aan alle coronaregels, hopen we een knik te brengen in de stijgende grafiek van het aantal besmettingen.”

Op de scholencampus zijn momenteel negen personeelsleden en 40 leerlingen in quarantaine. “Het aantal afwezige leerkrachten in de kleuterschool van die mate dat afstandsonderwijs niet langer combineerbaar is met onderwijs op school”, meent van Engelant. “We begrijpen dat het voor de ouders niet eenvoudig is om opvang te kunnen regelen. We hopen dat de ouders begrijpen dat we deze maatregel nemen in het belang van de gezondheid van onze leerlingen en personeelsleden.”

Foto: Scholen van Morgen