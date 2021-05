Twitteraar beschuldigt burgemeesters en schepen van "vaccinatievoorsteken"

Steven Van Linthout (CD&V Plus), de burgemeester van Liedekerke, dient een klacht in voor laster en eerroof tegen een anonieme twitteraar. Die suggereerde op zijn social media-kanaal dat Van Linthout “een vaccinatievoorsteker” is. Van Linthout ontkent dat. Ook de vijfde schepen van Liedekerke, Rita Triest (CD&V Plus) wordt genoemd. Zij geeft aan dat inderdaad al gevaccineerd is, nadat ze werd opgebeld omdat er vaccins over waren.