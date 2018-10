Uniek in Vlaanderen: gevechtssporten voor kleuters

Wanneer is een kind er klaar voor om een gevechtssport te leren? In Vlaanderen starten de meeste judo- en karatescholen vanaf zes jaar met lessen. De Oosterse Krijgskunstschool uit Dworp bij Beersel is ervan overtuigd dat het vroeger kan. En wat blijkt? Zowel de kinderen als ouders zijn er dol op.

Sinds september is de gevechtsschool in Dworp gestart met het geven van budo – da’s een verzamelnaam voor de Japanse gevechtssporten zoals judo, karate en jiu-jitsu – aan kinderen tussen 3 en 5 jaar. Bart Van Hoef heeft zo zijn eigen manier van lesgeven. “We gebruiken een pop: meester Morioka, de broer van Jos. Jos woont in Japan, maar is op bezoek in ons land.”

Vechten met een nodige dosis fantasie, het is een doelbewuste tactiek. “Het vechten wordt onbewust aangeleerd op een speelse manier, zonder dat het kind of de kleuter in dit geval beseft dat het over een gevechtssport gaat. Ook aan de veiligheid van de kinderen wordt gedacht. Als we een trap aanleren, gebruiken we een ballon zodat ze niet onmiddellijk contact maken met elkaar,” legt Bart uit.

De lesgevers hebben twee jaar gesleuteld om de budolessen voor kleuters op punt te krijgen. Zowel de kinderen als de ouders zijn alvast laaiend enthousiast. “Om het sportieve element dat er in zit, maar even goed voor de interactie met de andere kinderen en het belang van het lichaamsbewustzijn. De budo stimuleert hun totale ontwikkeling,” zegt mama Sara Garrebeek.

