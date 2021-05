Vaccinatiecentra schakelen opnieuw versnelling hoger

Deze week worden in Vlaanderen bijna 470.000 vaccins toegediend. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel in vergelijking met vorige week. In Kampenhout, waar inwoners uit zes gemeenten gevaccineerd worden, worden deze week bijna 7.000 vaccines toegediend.

In het vaccinatiecentrum van Kampenhout worden naast Kampenhoutenaren ook inwoners uit Steenokkerzeel, Zemst, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen gevaccineerd. In het centrum krijgende de komende dagen 63- tot 67-jarigen en enkele risicopatiënten hun eerste prikje. "De campagne komt nu pas echt in een stroomversnelling", zegt Gudrun Briat van de Task Force Vaccinatie. "In april dienden we wekelijks tot 400.000 vaccins toe, in mei worden er dat tot 700.000 per week en juni zelfs tot wel 1,2 miljoen dosissen per week."

De komende weken worden dan ook een echte stresstest voor de vaccinatiecentra. In Kampenhout zijn ze er alvast klaar voor. "Ondanks dat we meer en meer vaccins krijgen, zitten we allesbehalve aan onze maximumcapaciteit", zegt burgemeester Kris Leaerts. "Zo zetten we nog niet elke dag prikjes en worden nog niet alle lijnen gebruikt. Dat is best jammer. We kunnen dus zeker nog meer vaccins toedienen."

Het vaccinatiecentrum in Kampenhout voorziet momenteel acht vaccinatielijnen. Dat aantal kan indien nodig zelfs nog opgeschaald worden. Omwille van die grote capaciteit vroeg het Agentschap Zorg en Gezondheid aan het vaccinatiecentrum om de vaccinaties van omliggende centra over te nemen als er daar problemen zouden optreden.