Vaccinatiecentrum Bellekouterhal Affligem in volle opbouw

Binnen een kleine drie weken moeten de vaccinatiecentra in onze regio klaar zijn om proef te draaien. In de Bellekouterhal in Affligem zijn ze de voorbereidingen volop aan de gang. RINGtv kreeg vandaag een blik achter de schermen.

In het vaccinatiecentrum in de Bellekouterhal zullen vanaf 1 maart inwoners uit Affligem en Liedekerke gevaccineerd worden. Per dag zullen er maximaal 1.200 vaccins per dag gezet worden. De Eerstelijnszone AMALO bereikte al vrij snel een consensus over het gebruik van de Bellekouterhal. Zo is de hal bijna vijf keer zo groot als de opppervlakte die de overheid vraagt en zijn er genoeg parkeerplaatsen in de buurt. Het is de bedoeling om vanaf 15 februari het centrum te testen, zodat alles op punt staat tegen 1 maart.