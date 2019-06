Van Eyken schreeuwt onschuld uit

Op de laatste procesdag pleitte de verdediging de vrijspraak bij gebrek aan voldoende bewijslast tegen Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot. Het koppel wordt verdacht van de moord op Marc Dellea, de ex-man van Sylvia.

"Dat is nu al 4 jaar dat ze altijd zeggen: jullie zijn de beklaagden, jullie zijn degenen die het gedaan hebben. Wij hebben altijd gezegd: wij zijn niet verantwoordelijk, we zijn onschuldig,” zegt Van Eyken.

Van Eyken beweert dat toen hij en Sylvia het appartement waar de moord gebeurde verlieten Marc Dellea nog in leven was. De elementen die volgens het parket wel in de schuld van de beklaagden wijzen, veegt Van Eyken van tafel.



"Het is pas 11 maanden na de feiten dat Sylvia en ik opeens ondervraagd zijn geweest als verdachten in de zaak. De politie vroeg: wat heb je die dag en toen gedaan? 11 maanden na de feiten vervagen uw herinneringen. Als ik ooit nog vertrouwen wil hebben in het gerecht, hoop ik op een goede afloop”, besluit Van Eyken.

Gisteren vroeg het openbaar ministerie een celstraf van 25 jaar. De uitspraak in de zaak valt op 3 september.